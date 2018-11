Calcio, pareggio in trasferta per il Como: 0-0 contro Darfo Boario

Il Como non riesce a superare Darfo Boario e in trasferta domenica 25 novembre 2018 è riuscito a portare a casa solamente un pareggio: 0-0 il risultato finale.

Gli azzurri ci hanno provato con diversi tentativi, l'ultimo addirittura durante il recupero con Gentile che ha tentato un pericoloso diagonale, purtroppo fallito.

Niente da fare, dunque, a Boario e si allunga la distanza dalla capolista Mantova, ora volata a più 4 lunghezze dal Como: 31 punti contro 27. Prossimo turno domenica 2 dicembre alle 14.30: gli azzurri affronteranno il Caravaggio in casa allo stadio Sinigaglia.