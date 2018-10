Calcio, un'altra vittoria per il Como: Ciserano sconfitto al Sinigaglia per 2-1

Vince ancora il Como e si ritrova a punteggio pieno dopo 4 partite: domenica 7 ottobre nuovo successo in casa allo stadio Sinigaglia contro il Ciserano: 2 a 1 il risultato finale.

Dopo un primo tempo inchiodato sullo 0-0, gli azzurri sono andati in vantaggio con il gol di Sbardella di testa al 3' della ripresa. Il Ciserano non si dà per vinto e al 16' torna in situazione di parità grazie alla rete di Bertazzoli sugli sviluppi di un corner.

E' Anelli a mettere la parola fine alla gara, mettendo a segno la rete del 2-1 al 28'.

Il Como rimane quindi primo in classifica a 12 punti. Prossimo turno domenica 14 ottobre alle 15 contro Villa d'Almè.