Calcio, vittoria del Como in trasferta: 3-0 contro Ciserano

Il Como vince in trasferta a Ciserano, ma non riesce a raggiungere Mantova che batte l'Olginatese e resta a +2 punti dai lariani, mantenendo la vetta della classifica. La vittoria per 3-0 di domenica 27 gennaio 2019, infatti, non permette al Como di recuperare i punti persi domenica scorsa a causa del pareggio con l'Olginatese.

Sul campo di Ciserano gli azzurri mettono a segno 3 reti: il Como passa in vantaggio al 16' del primo tempo grazie al gol di Borghese. Pochi minuti e arriva il raddoppio di Gabrielloni: al 21' la rete di testa del bomber lariano. Le squadre vanno a riposo sul 2-0. Al 34' della ripresa arriva il terzo gol: è di nuovo Gabrielloni che firma la rete e porta a casa una doppietta.

Il Como guadagna punti preziosi ma rimane a 52, fermo al secondo posto, preceduto da Mantova a 54.