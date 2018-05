Calcio, il Como vince la finale playoff contro Chieri: adesso spera nel ripescaggio in serie C

Partita vincente per il Como domenica 20 maggio 2018 al Sinigaglia: gli azzurri si aggiudicano la finale playoff battendo Chieri per 3-2 dopo i supplementari.

Adesso il Como entra nella classifica per i ripescaggi per la serie C: una speranza che dovrà aspettare le evoluzioni della prossima estate, in cui bisognerà tenere conto del posizionamento nella graduatoria con le altre squadre vincitrici negli altri gironi, le non ammissioni e le decisioni federali.

I gol

Il Chieri va in vantaggio al 35' del primo tempo grazie a un autogol di Anelli. Una doccia fredda per il Como che però recupera all'inizio del secondo tempo con Gentile. Il testa a testa tra le due formazioni continua e al 9' minuto della ripresa Piraccini siglia il 2-1 per il Chieri.

Ci pensa Buono a riportare la situazione in pareggio con un gol al 28'.

Si va ai supplementari sul risultato di 2-2 ed è Gabrielloni che al 10' mette in rete e porta la vittoria al Como.