Vittoria per il Como in trasferta: 3-1 contro Chieri

Il Como batte Chieri per 3 a 1 in trasferta nel turno infrasettimanale del campionato di serie D e sale a quota 60 punti in classifica. Bella e importante vittoria degli azzurri allo stadio De Paoli contro una delle squadre più ostiche del girone di ritorno, con la sua serie di 11 risultati utili consecutivi.

La tripletta è stata messa a segno tutta nel primo tempo: la squadra di mister Andreucci ha segnato il primo gol già al 14' del primo tempo con Gabrielloni. Neanche il tempo di esultare che gli azzurri raddoppiano: al 19' è Fusi a mettere in rete il 2-0. Il terzo gol arriva al 23' ancora grazie a Gabrielloni. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 3 a 0 per il Como.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma il Como non si lascia recuperare: solo al 28' del secondo tempo il Chieri riesce a mettere a segno la sua unica rete, ma non è sufficiente.

Gli azzurri espugnano lo stadio De Paoli e portano a casa un risultato importantissimo.

La vetta della classifica vede in testa Gozzano con 61 punti tallonato dal Como a 60. Terze Caronnese e Pro Sesto con 54.