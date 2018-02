Il Como batte il Castellazzo: 5-1 al Sinigaglia

Terza vittoria consecutiva per il Como che domenica 25 febbraio 2018 al Sinigaglia sconfigge il Castellazzo per 5 a 1. Vittoria tutto sommato semplice per gli uomini di mister Andreucci contro l'ultima in classifica che non permette però agli azzurri di sorpassare il Gozzano, che ha vinto con Oltrepovoghera. Conquista della vetta dunque per il momento rinviata.

La partenza per gli azzurri è subito col botto: non è passato neanche un minuto dal fischio di inizio che il Como va in vantaggio grazie alla rete di Gentile. Rovesciata sugli sviluppi di un corner ed è gol. Il raddoppio non si fa attendere molto: al 22' è Meloni che insacca una palla lanciata da Gentile.

Le squadre vanno a riposo sul 2-0. Nella ripresa continua l'ascesa dei padroni di casa: questa volta è il turno di Gabrielloni di farsi valere con ben due colpi di testa, il primo al 6' e l'altro al 25'. Tra uno e l'altro arriva il gol della bandiera del Castellazzo al 20' con Rolandone. Il Como chiude la partita al 29' con il quindo gol messo a segno ancora da Gentile.

Finisce 5-1, il Gozzano è sempre primo con 64 punti, tallonato dal Como a 63. Terza la Caronnese con 57.

Domenica 4 marzo il Como incontrerà Casale in trasferta.