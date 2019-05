Calcio, il Como vince contro la Caronnese: record di punti in serie D

Vittoria per il Como contro la Caronnese e record di punti in serie D: gli azzurri chiudono in trasferta il loro trionfante campionato con la promozione in serie C e con il record di punti assoluto in serie D. 89 punti, mai nessuno ha fatto tanto in questo campionato.

Una bella soddisfazione regalata domenica 5 maggio 2019 da una rete di Manuel Cicconi al 17' del primo tempo che conquista i 3 punti.

1-0 il risultato finale.

Adesso il Como attende i sorteggi per la poule scudetto, previsti in settimana.