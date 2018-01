Como-Caronnese: promozione biglietti per studenti universitari e abbonati

Obiettivo: sostenere il Como nell'importante gara di domenica 4 febbraio 2018 al Sinigaglia contro la Caronnese. Finalmente, dopo 3 partite senza i propri tifosi in seguito agli scontri prima e dopo il derby contro Varese, il Como torna a giocare, in casa, in uno stadio (questa è la speranza) tinto di azzurro.

Niente tifosi lariani al seguito a Inveruno contro l'Arconatese, partita al Sinigaglia a porte chiuse contro Derthona e trasferta vietata a Pavia: queste le restrizioni delle ultime settimane per il Como.

Quella di domenica è una partita fondamentale ai fini della classifica: Como e Caronnese sono rispettivamente seconda e terza, separate solmente da un punto.

Per questo la società ha deciso di chiamare a raccolta quanti più tifosi possibile con due promozioni valide per domenica 4 febbraio.

Offerta per gli studenti universitari

Tutti gli universitari potranno acquistare un biglietto in settore Curva a tariffa ridotta al prezzo di 6 euro mostrando il badge o il tesserino universitario al momento dell’acquisto presso le biglietterie.

"Porta un amico al Sinigaglia"

Sempre per la partita Como-Caronnese, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo alla cifra simbolica di 2 euro.

Attenzione però: l'offerta è valida solo presentandosi mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio negli orari di ufficio presso la segreteria della società. Qui si potrà ritirare il biglietto mostrando la tessera di abbonamento.