Il Como vince al Sinigaglia: 1-0 contro la Caronnese

Il Como ha battuto la Caronnese in casa domenica 4 febbraio 2018 e si aggiudica la quinta vittoria consecutiva.

Al Sinigaglia è arrivata una avversaria diretta per la promozione in serie C.

La partita è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della Nazionale scomparso lo scorso 30 gennaio.

Il Como parte in attacco ma non riesce a concretizzare. Il gol infatti arriva solo al 42' del primo tempo su calcio di punizione: in rete va Daniele Molino, che insacca il preziosissimo punto.

Nel secondo tempo il Como ha cercato di difendere il risultato. Non è mancato qualche pericolo, respinto dalla difesa, e un'occasione per gli azzurri con Gentile che ha lancia Camarlinghi. Il suo diagonale però è debole e viene parato.

La partita finisce con il risultato di 1-0 per il Como. Azzurri sempre secondi dietro al Gozzano che ha perso in casa contro Chieri: solo due punti separano adesso i lariani dal vertice della classifica: Gozzano 56, Como 54 e Caronnese 50.

Prossimo turno domenica 11 febbraio a Seregno.