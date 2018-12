Calcio, vittoria per il Como allo stadio Sinigaglia: 1-0 contro Caravaggio

Vittoria in casa per il Como domenica 2 dicembre 2018 che allo stadio Sinigaglia batte il Caravaggio e guadagna due punti.

1-0 il risultato finale, deciso da un rigore messo a segno da Gentile al 14' del primo tempo. Le squadre sono dunque andate a riposo con il vantaggio degli azzurri. Nella ripresa il Caravaggio ha tentato più volte di raggiungere il pareggio ma senza riuscirci.

Vittoria sofferta, dunque, per il Como che guadagna tre punti importanti per non perdere di vista la capolista Mantova, salda a 34 punti contro i 30 del Como.

Prossimo turno domenica 9 dicembre contro Sondrio.

