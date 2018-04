Calcio, il Como vince in trasferta: 2-1 contro Bra

Vittoria del Como in trasferta a Bra domenica 8 aprile 2018: 2-1 il risultato finale grazie alle reti di Gabrielloni e Cicconi.

Le reti arrivano solo nel secondo tempo: il primo ad andare a segno è Gabrielloni, al 48', che mette in rete un assist di Cicconi. Passano dieci minuti ed è proprio Cicconi a siglare il raddoppio per gli azzurri al 58'.

Il Bra ci prova a resistere e riesce ad accorciare le distanze all'81' con Spadafora sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Il Como si mantiene a due punti di distanza dalla capolista Gozzano che domenica ha vinto con la Pro Sesto: 75 i punti per Gozzano, 73 per il Como.

Lo scontro diretto è in programma per il prossimo turno di domenica 15 aprile 2018: al Sinigaglia è infatti in programma il big match Como-Gozzano.