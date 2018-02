Il Como vince contro Borgosesia: 2-0 al Sinigaglia

Como vincente in casa contro Borgosesia domenica 18 febbraio 2018. 2-0 il risultato finale per gli azzurri.

I padroni di casa passano in vantaggio al 19' del primo tempo con un gol di Fusi. Raddoppio sfiorato al 23', ma sarà solo nella ripresa che gli azzurri metteranno la parola fine all'incontro. Il Como riesce a mantenere il vantaggio per tutto il secondo tempo: solo in pieno recupero, al 49', la rete di Gentile in contropiede.

Finisce 2-0 per gli azzurri che riscattano la sconfitta di Seregno e mantengono il secondo posto in classifica a 57 punti dietro i 60 di Gozzano, 53 punti per Caronnese e ProSesto. Prossimo turno mercoledì 21 febbraio alle 14.30, il Como affornterà Chieri in trasferta.