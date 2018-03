Calcio, il Como vince al Sinigaglia: 2-0 contro Borgaro

Il Como batte per 2-0 il Borgaro Nobis domenica 18 marzo 2018 al Sinigaglia e continua a inseguire la capolista Gozzano, che stacca gli azzurri di due punti.

Gli uomini di Andreucci passano in vantaggio già al 7' del primo tempo grazie al gol di Gabrielloni. Il Como cerca di allungare le distanza, ma Borgaro non molla e le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa il Borgaro si fa pericoloso in un paio di occasioni, ma sono i padroni di casa a mettere a segno la rete del vantaggio: al 26' è Molino a insaccare su calcio di punizione. Da lì il risultato non si schioda: finisce 2 a 0 per il Como, ma vince anche la capolista Gozzano che segna 5 gol in trasferta contro il Bra e mantiene le distanze. 68 punti contro i 66 degli azzurri e i 63 della Caronnese.

Prossimo turno domenica 25 marzo 2018: il Como affronterà in trasferta Oltrepovoghera.