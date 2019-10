Calcio. Como pareggia ad Alessandria: 1-1 con rete di Iovine

I Lariani, poco più su della mezza classifica, ancora devono mostrare che direzione prenderanno, ma questo punto meritato in Piemonte è un bel risultato. Gli Alessandrini infatti erano al secondo posto e la nona giornata di campionato se la volevano giocare meglio, sperando di mantenere, con giusto un paio di punti in più, il secondo posto a spese del Renate. E invece Iovine ci mette lo zampino, anzi, il piedino e, al 15’ del secondo tempo, prende al volo una bella palla servita da Miracoli in area e la insacca all’incrocio dei pali. È pareggio. La squadra di casa aveva già infatti segnato con Celia, al 15’ del primo tempo. Da lì in poi, nonostante il bel calcio del Como, l’espulsione per gli avversari di Arrighini al 18’ del secondo, l’Alessandria chiusa a riccio in difesa riesce a limitare i danni.