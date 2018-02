Casale-Como, partita rinviata per le elezioni

Casale-Como si giocherà domenica 11 marzo 2018 anzichè domenica 4 marzo per la concomitanza con le elezioni regionali e politiche, una facoltà concessa dalla Lega di serie D. La decisione è stata presa dalla società, che l'ha comunicata sul proprio sito, in accordo con la Società Casale Fbc, Lega Nazionale Dilettanti e la Questura di Alessandria. Il match Casale-Como si disputerà presso lo Stadio Natal Palli domenica 11 marzo alle 14.30. I biglietti del settore riservato alla tifoseria ospite saranno distribuiti in prevendita con modalità che le società renderanno note attraverso successivo comunicato. La biglietteria dello specifico settore ospiti sarà chiusa nella giornata della partita.

Nessun rinvio, invece, per Gozzano, capolista e diretta avversaria del Como nella lotta alla testa della classifica. Gozzano infatti il 4 marzo giocherà con l’Olginatese: lo spostamento non è possibili in quanto il 10 la squadra piemontese dovrà giocare in Coppa Italia con il Crema. Impossibile, dunque, una variazione al calendario.