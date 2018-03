Como sconfitto in trasferta: 1-0 contro Casale

Trasferta amara per il Como, sconfitto per 1 gol a 0 dal Casale domenica 11 marzo 2018. Decisiva la rete di Birolo al 43' della ripresa. Partita in programma per domencia 4 marzo e poi rinviata per le elezioni.

Il primo tempo passa in maniera tutt'altro che entusiasmante, con gli azzurri che provano ad attaccare e con i padroni di casa ostici. Numerosi i contrasti tra i giocatori su un campo reso ancora più difficile dalle condizioni meteo, con la pioggia incessante che trasforma tutto in fango.

Le squadre vanno a riposo in situazione di parità, 0-0.

Nel secondo tempo non si registra nessuna azione degna di nota se non due pali centrati dal Como, ad opera di Cicconi e Sentinelli. Al 30' il Casale rimane in 10 uomini per l'espulsione di Fassone. Il Como però non sa approfittarne e al 43' subisce il gol del Casale con la rete di Birolo. Un minuto dopo i padroni di casa rimangono addirittura in 9: cartellino rosso per Cintoi. Niente da fare comunque per gli azzurri che non riescono ad andare in rete.

Finisce 1-0 per Casale e tanta amarezza per i tifosi del Como, cui si aggiunge il pareggio del Gozzano in casa contro l'Olginatese.

Como, dunque, sempre secondo in classifica. Prossimo turno il 18 marzo alle 14.30 con Borgaro Nobis.