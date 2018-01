Calcio, il Como riparte dalla Pro Sesto: biglietti in vendita

Il Como riparte dopo la pausa delle vacanze natalizie e si prepara alla prima trasferta del 2018 sul campo della Pro Sesto, in programma per domenica 7 gennaio 2018 alle 14.30 allo stadio "E.Breda" di Sesto San Giovanni.

Da giovedì 4 gennaio è aperta la prevendita dei biglietti che non è soggetta ad alcuna limitazione per i tifosi.

Gli azzurri, intanto hanno iniziato lo scorso 2 gennaio la preparazione sul campo di Vighizzolo: per la squadra si preannuncia una settimana impegnativa per mantenere la serie positiva iniziata nel 2017.

Dove e quando comprare i biglietti

I tagliandi si possono acquistare presso la segreteria dello stadio Giuseppe Sinigaglia dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00; nella giornata di sabato 6 gennaio la prevendita durerà fino alle 12.30.

I prezzi

Il costo del ticket per la gara Pro Sesto-Como è il seguente:

SETTORE OSPITI – 10,00 euro – (Ingresso da via Milanese di fronte alla Renord)

TRIBUNA ROSSA – 15,00 euro – (Ingresso da via XX settembre)