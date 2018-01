Il Como vince in trasferta: 3-0 contro l'Arconatese

Il Como vince per 3 a 0 contro l'Arconatese nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio 2018 sul campo di Inveruno.

Dopo la vittoria nel derby contro Varese, gli azzurri si aggiudicano anche questa gara avvicinandosi sempre più al vertice della classifica.

Lariani senza tifosi azzurri, dal momento che la Prefettura di Milano proprio nella mattinata di mercoledì, a poche ore dal fischio d'inizio, ha vietato la trasferta ai residenti in provincia di Como.

Il primo tempo scorre senza grandi scossoni, con il Como che cerca di finalizzare soprattutto su calcio d'angolo, ma tutti i tentativi vengono parati dalla difesa avversaria.

In campo c'è parecchio nervosismo: alla fine della gara gli ammoniti saranno 5, Buono, Sentinelli, Sow, Rasini, Dejori.

Espulso alla fine del primo tempo il viceallenatore del Como, Cau.

Pochi minuti della ripresa e il Como passa in vantaggio: al 5' bella azione di Cicconi che batte Savini mettendo in rete. Gli azzurri si fanno ancora pericolosi fino al 24' quando arriva il raddoppio grazie a Meloni.

L'Arconatese ci prova a recuperare ma non riesce mai ad essere davvero incisiva. Il gol definitivo, il terzo, arriva al 47' grazie a Cicconi: per lui doppietta e quinta rete in campionato.

Il Como porta a casa il risultato e si prepara alla sfida casalinga di domenica 21 gennaio contro il Derthona. Sfida che sarà a porte chiuse come deciso dal giudice sportivo in seguito ai tafferugli di domenica 14 gennaio prima e dopo il derby Como-Varese.