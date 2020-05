Las Palmas in C2: la squadra di Cermenate vince il campionato di calcio a 5

"È la nostra Champions League – ci racconta entusiasta il capitano Luca Checola - perché in pochi credevano che questo gruppo di vecchietti dopo 10 anni dalla grande scalata (dalla D alla C1) avrebbe potuto vincere ancora. È stata una avventura affascinante”. C’è grande entusiasmo fra i ragazzi di Cermenate: "Abbiamo trionfato nel campionato - spiegano – e siamo felici anche se avremmo preferito ovviamente vincerlo sul campo. L’anno prossimo saremo in C2, ce la siamo meritata e sentiamo l'obbligo di giocare le nostre carte”. Quindi ecco già pronti gli obbiettivi a breve termine: “Cercheremo di aggiungere 3 giocatori importanti perché vogliamo fare un campionato da protagonisti".

È stata un'annata fantastica ma anche strana, ci spiegano, a causa ovviamente del Coronavirus. “La cosa più difficile è stata rinunciare allo spogliatoio, un luogo importantissimo dove poter parlare di tutto perché coscienti che quelle mura sono sacre”. Nella stagione non sono mancate le difficoltà neanche sul campo, come le sconfitte con Real Sesto e Superga, ma tanti sono stati pure i momenti magici: la vittoria a Sesto Calende contro il Real Sesto e il pareggio acciuffato all'ultimo secondo contro il Marcellini, fuori casa.

“Oggi più che mai ci manca tutto del nostro gruppo ma dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e continuare tutti a combattere una sfida difficile chiamata Coronavirus, ma speriamo davvero di cuore di poter presto rivederci e tornare a fare quello che ci piace di più”, concludono i giocatori.

