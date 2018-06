Torna il calcetto "in gabbia": 23-24 giugno al Tempio Voltiano

Dal 23 al 24 giugno il Tempio Voltiano ospiterà La Gabbia 3vs3, giunto alla sua 9° edizione. Due giorni dedicati al calcio 3vs3 con vista lago. Sei pronto a metterti in gioco con i tuoi amici e vincere il Trofeo?Ricco il montepremi in palio. Le partite, della durata di 8 minuti, si svolgeranno in un campo appositamente allestito per l’evento di 16×8m e il numero di giocatori per squadra va da un minimo di 3 a un massimo di 5.

La Gabbia organizzata dal 2010 coinvolge cittadini e appassionati e sono attese più di 5mila persone di passaggio nei due giorni dell’evento. Iscrizioni presso il Mitchumm Store in Via Muralto 20. Per ulteriori info: il sito ufficiale e la pagina Fb dell’evento oppure contatta i numeri 393.90.71989 -334.949.15.20