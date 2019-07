Bike Cadorago si fa valere con la vittoria di Tonetti a San Luca

Settimana impegnativa per Bike Cadorago che, dopo essere rientrato dalla rassegna tricolore di Chianciano Terme con il quinto posto di Beatrice Roda, ha schierato alcune sue atlete in appuntamenti agonistici infrasettimanali

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, Bike Cadorago ha schierato la Juniores Cristina Tonetti nella spettacolare Cronoscalata Bologna – San Luca, 2200 metri da percorrere dal centro della città felsinea fino al Santuario di San Luca, passando per via Saragozza e l’arco del Meloncello. La neo diciassettenne Tonetti ha vinto nella categoria Donne Juniores terminando la scalata nel tempo di 9’.13”.61 anticipando di 26” Gaia Masetti (Breganze Wilier Team) e di 27” Martina Sgrisleri (Vo2 Team Pink).

Martedì e Mercoledì Rebecca Rigamonti e Marta Vergobbi hanno partecipato ai Campionati Regionali Lombardi su pista e Marta, che solo da un paio di mesi ha iniziato ad allenarsi con intensità nei velodromi, ha ottenuto un incoraggiante risultato terminando l’omnium endurance della categoria Esordienti al quinto posto con 51 punti, 7 in meno della vincitrice della medaglia di bronzo.

In casa Bike Cadorago si pensa anche alle competizioni domenicali: le ragazze della categoria Juniores saranno di scena nel “2° Trofeo Tramec di Rivara Torinese”, sfida che impegnerà le atlete dalle ore 13.30 del 14 luglio per complessivi 71 chilometri. Le Allieve pedaleranno invece in Veneto nella gara di Nogara (partenza ore 16.00); per le Esordienti Vergobbi e Di Paolantonio è prevista una gara insieme ai maschi a Valmorea e per finire Carola Villanova rappresenterà Bike Cadorago nella corsa riservata ai Giovanissimi in programma a Mariano Comense.