Bike Cadorago, podio per Beatrice Roda: seconda a Gorla Minore

Torna sul podio Beatrice Roda di Bike Cadorago: dopo la vittoria ottenuta a Volvera agli inizi di maggio e il secondo posto di Telgate, domenica 30 giugno 2019 la comasca di Brenna ha ottenuto nuovamente una “medaglia d’argento” e lo ha fatto al termine della terza edizione del “Trofeo Ju Green” corso a Gorla Minore da sessanta atlete nate nel 2005 e nel 2006. La velocista di Bike Cadorago è stata brava a regolare il gruppo di avversarie in volata ma non è riuscita a contrastare Federica Venturelli (Cicli Fiorin) che ha tagliato il traguardo in solitaria con un vantaggio di 1’45” sul plotone. A Beatrice, comunque essere soddisfatta del piazzamento, sono arrivati i complimenti dei tecnici e dei dirigenti di Bike Cadorago che hanno applaudito il risultato di oggi e la grinta che Roda dimostra di mettere sui pedali tutte le domeniche.

ORDINE D’ARRIVO GARA ESORDIENTI GORLA MINORE

1- Federica Venturelli (G.S. Cicli Fiorin) 32km in 55’.00”

2- Beatrice Roda (Bike Cadorago) a 1’.45”

3- Rebecca Vezzosi (Gioca in bici Oglio Po)

4- Vanessa Benuzzi (Mazzano)

5- Anita Poletti (G.S. Cicli Fiorin)

6- Camilla Locatelli (Cesano Maderno)

7- Carola Ratti (CC Cardanese)

8- Asia Rabbia (Vigor)

9- Anita Baima (G.S. Cicli Fiorin)

10- Camilla Colombo (Ju Green)