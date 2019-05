Ciclismo, bella prova delle atlete di Bike Cadorago alle gare di Bergamo

Atlete di Bike Cadorago alla ribalta alle gare della giornata del ciclismo bergamasco di domenica 12 maggio 2019.

Nel “7° Trofeo Pastigomm”, competizione di 32 chilometri con partenza da Bagnatica ed arrivo a Telgate, l’Esordiente Beatrice Roda ha colto il secondo posto. La ragazzina di Brenna, quest’anno già vincitrice a Volvera il primo di maggio, nella volata odierna è stata anticipata solo da Carola Ratti (C.C. Cardanese); alle spalle di Beatrice ha tagliato il traguardo Federica Venturelli del G.S. Cicli Fiorin.

Oltre alla “medaglia d’argento” di Roda, oggi i tecnici Dell’Orto, Sala e Milani possono orgogliosamente festeggiare anche il primo piazzamento di Rebecca Rigamonti in maglia Bike Cadorago. L’atleta classe 2004 si è lanciata senza timore nello sprint conclusivo che ha deciso la gara delle Allieve e ha tagliato il traguardo di Telgate in quarta posizione. Per lei, l’appuntamento col podio è solo rimandato.

Anche le ragazze della categoria Juniores hanno tenuto alta la bandiera di Bike Cadorago. Nella quinta edizione del “Memorial Franco Basso” corsa oggi a Breganze, Cristina Tonetti ha terminato la prova di 77 chilometri classificandosi nona a 28” dalla vincitrice di giornata, la nazionale russa Aigul Gareeva.

Classifica gara donne esordienti

1. Carola Ratti (CC Cardanese) 32km in 54m.50s

2. Beatrice Roda (Bike Cadorago)

3. Federica Venturelli (G.S. Cicli Fiorin)

4. Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici)

5. Camilla Colombo (Ju Green Gorla M.)

6. Asia Rabbia (Vigor Cycling)

7. Marta Pavesi (Valcar Cylance)

8. Vittoria Pirro (G.S.C. Villongo)

9. Anita Baima (G.S. Cicli Fiorin)

10. Martina Campitello (Vo2 Team Pink)

Classifica gara donne allieve

1. Sara Fiorin (G.S. Cicli Fiorin) 56 km in 1h.36m.09s

2. Elisa Roccato (G.S. Cadeo)

3. Emma Redaelli (Valcar Cylance)

4. Rebecca Rigamonti (Bike Cadorago)

5. Rebecca Locatelli (S.C. Cesano Maderno)

6. Stella Greco (Valcar Cylance)

7. Chiara Sacchi (Busto Garolfo)

8. Erika Butta (Valcar Cylance)

9. Veronica Boaretto (Ju Green Gorla M.)

10. Beatrice Caudera (G.S. Cicli Fiorin)

Classifica gara donne juniores Breganze

1. Aigul Gareeva (Nazionale Russa) 77 km in 2h.09m.07s.

2. Iulia Galimullina (Nazionale Russa)

3. Gaia Masetti (Breganze Wilier) a 19”

4. Giorgia Catarzi (Ciclismo Insieme)

5. Camilla Alessio (Ciclismo Insieme)

6. Alessia Patuelli (Breganze Wilier)

7. Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team)

8. Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team)

9. Cristina Tonetti (Bike Cadorago) 28”

10. Alena Rytseva (Nazionale Russa)