Basket, derby Cantù-Milano: biglietti in vendita per la sfida di domenica 15 aprile al PalaDesio

Sono disponibili da mercoledì 4 aprile 2018 i biglietti per il derby tra Red October Cantù e EA7 Emporio Armani Milano, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 15 aprile 2018 alle 19:15.

Sul suo sito ufficiale la società ricorda ai tifosi biancoblù che i biglietti sono in vendita esclusivamente presso il “Blackcourth Store” di Fabio Borghi a Cucciago (via Leonardo Da Vinci 2, fronte Palasport Pianella), nei punti vendita autorizzati Vivaticket e online su www.vivaticket.it.

I biglietti non potranno essere acquistati presso la sede di Cermenate.

Giorni e orari della biglietteria presso Blackcourth store

Da mercoledì 4 aprile a venerdì 6 aprile: 09.30-12.00 e 15.00-19.00

Da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile: 09.30-12.00 e 15.00-19.00

Sabato 14 aprile: 09.30-13.00

Domenica 15 aprile, giorno della partita, la biglietteria del “PalaBancoDesio” in Largo Atleti Azzurri d’Italia aprirà alle ore 17:15.

Punti vendita autorizzati Vivaticket

Bar Gallo - Seregno Via B. Oriani, 45, 20831 Seregno MB lun-dom 6.15-19.30;

Bar Sottosopra - Meda Corso Italia 24 - 20821 Meda (MB) lun-dom 6.00-21.30;

Box Office Libri e Musica c/o la Feltrinelli – Monza Via Italia, 41, 20052 Monza MB lun-dom 9.30-19.30;

Coop Desio – Desio Via Borghetto, 75, 20832 Desio MB lun-sab 8.30-20.00 dom 9.00-13.00 SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Coop Cantu – Cantù Via Lombardia, 68, 22063 Cantù CO lun-sab 8.30-21.00 dom 9.00-20.00 SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Lorbea - Mariano Comense Via Giovanni Songia, 10/30, 22066 Mariano Comense CO lun-ven 8.30-13.00/15.00-19.00 sab 8.30-13.00;

SLOOP VIAGGI - Bovisio Masciago Corso Milano, 6, 20813 Bovisio Masciago MB lun-ven 9.00-12.30/15.00-19.00 sab 9.00-12.30;

Travelmania – Cantù Via Montello, 3, 22063 Cantù CO lun-sab 9.00-13.00/15.00-19.00;

Viaggi Mentasti – Como Via Fratelli Recchi, 17, 22100 Como CO lun-ven 9.00-12.30/14.30-19.00 sab 10.00-12.00.

Vendita online

https://bit.ly/2q1KWWn