Pallacanestro Cantù, Belen madrina del torneo al PalaBancoDesio 

Sarà Belen Rodriguez l'ospite d'onore della terza edizione dell’Old Star Game, in programma sabato 24 febbraio 2018 al PalaBancoDesio alle 20:30.

Il suggestivo derby triangolare coinvolgerà Pallacanestro Cantù, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese per il “Ritorno dei Miti” durante la pausa del campionato di Serie A. Belen sarà la madrina dell’evento benefico il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione Operation Smile presieduta da Santo Versace. La soubrette argentina presenterà la serata al fianco di Dan Peterson. I biglietti sono disponibili online ed in tutti i punti vendita VivaTicket in Italia. Per ulteriori info: www.oldstargame.com