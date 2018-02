Basket, Cantù ancora sconfitta: 87 a 76 contro Trento

Momento decisamente negativo per la Red October Cantù sconfitta sabato 10 febbraio 2018 a Trento, nell'anticipo della diciannovesima giornata di campionato, da Dolomiti Energia, vice campioni in carica.

I brianzoli hanno tenuto duro, ma alla fine hanno pagato l'assenza di due elementi di spicco come Culpepper e Crosariol: la stanchezza alla fine si è fatta sentire e Cantù ha risentito della panchina troppo corta.

Dopo le sconfitte contro Cremona e Varese, terza debacle consecutiva al PalaTrento per i brianzoli: 87 a 76 il risultato finale a favore dei padroni di casa trainati da Gutierrez che mette a segno ben 23 punti.

La Red October non si è arresa per tutto il match tenendo testa a Trento. Sul finale, però, col passare dei minuti le energie dei ragazzi di mister Sodini hanno iniziato a calare drasticamente, favorendo la distanza dei padroni di casa, trascinati dall'asse Gutierrez-Sutton, decisivi nel siglare il risultato finale.

Termina 87 a 76 per Trento che ha capovolto il risultato della gara di andata, quando era finita 88 a 80 per i canturini.