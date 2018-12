Basket, derby di Natale Varese-Cantù: trasferta vietata ai tifosi biancoblu

Niente derby di Natale contro Varese per i tifosi della Pallacanestro Cantù: come comunicato sul sito ufficiale della società, per motivi di ordine pubblico le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Como.

I tifosi biancoblu dovranno quindi vedersi in televisione la partita tra Acqua S.Bernardo Cantù e Openjobmetis Varese, in programma all’Enerxenia Arena alle ore 17:00 di martedì 25 dicembre 2018.

Partita dunque considerata a rischio alla luce della storica rivalità tra le due tifoserie.