Basket: Cantù sconfitta, passa Pistoia

Nel nono turno di LBA, la S.Bernardo non riesce a espugnare il campo della OriOra Pistoia, il “PalaCarrara”, non riuscendo così a cogliere in terra toscana i due punti. Di seguito le parole di coach Cesare Pancotto in conferenza stampa nel dopo partita:

«Pistoia ha giocato meglio di noi. Siamo mancati nelle giocate partita, soprattutto nel terzo e nel quarto periodo e in quelle situazioni ci vuole una durezza mentale che in questo momento ancora non abbiamo compiuto totalmente. I nostri avversari sono stati più reattivi di noi nei rimbalzi, non nella quantità quanto in difesa, per i nostri tanti errori al tiro, che hanno saputo molto bene come tramutarli in punti, correndo in contropiede meglio di noi. Abbiamo tirato male da tre punti nonostante la qualità dei tiri aperti presi. Per quello che ci riguarda dobbiamo essere sempre al massimo e avere un contributo da parte di tutti, di ogni singolo giocatore. Sono comunque orgoglioso di allenare questi ragazzi, molto giovani, che voglio aiutare a crescere e a maturare come giocatori e come uomini. Accetto i loro errori, anche se è ovvio che dobbiamo commetterne sempre meno».