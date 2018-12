Como, festa dello sport: premiati 63 piccoli grandi atleti

All'auditorium dell'Opera Don Guanella di Como di via Tommaso Grossi, nell'ambito della festa dello sport, l'assessore allo Sport Marco Galli ha premiato 63 giovani atleti, esclusivamente under 14, di 24 società sportive che si sono distinti per l'impegno e la passione nella pratica della propria disciplina. Ecco l'elenco completo dei nomi suddivisi per ciascuna società sportiva.

OSHa ASP

Nash Ramirez anno 2005 per la costanza nella partecipazione all'attività e per i miglioramenti nella tecnica del nuoto acquisiti in questo periodo.

Gaia Mauri anno 2000 per il suo impegno e la costanza nel partecipare all'attività di scuola nuoto.

Sara Roncoroni anno 2007 per l'autonomia che ha acquisito nell'attività di nuoto, per il miglioramento delle autonomie personali nel momento dello spogliatoio e per l'interiorizzazione delle regole del gruppo.

Sara, quest’anno ha aderito al “Progetto mare” staccandosi dalla famiglia e affidandosi ai nostri volontari, partecipando a tutte le attività proposte.

Basket Como

Pietro Facciano, Lucrezia Bronzino e Giada Modestini. I tre atleti appartengono al progetto "We are special people" che da ormai tre anni l'Associazone porta avanti.

Club atletica pesante

Angela Casarola: nel 2017 ha vinto il suo primo Campionato Italiano Giovanile

Liberta San Bartolomeo

Angelo Pare, Kevin Botzio e Francoise Panasci: premiati non per i risultati sportivi raggiunti e che sicuramente raggiungeranno tra qualche anno, ma in quanto rappresentano l'espressione più vera della Libertas che è quello di interpretare lo sport come strumento di accoglienza e di inclusione nonché di crescita e divertimento. In questa realtà, infatti, giocano ragazzi provenienti da oltre 18 nazionalità, in pratica un mondo. Ed il loro impegno è già un esempio non solo per i coetanei ma anche per gli atleti più grandi.

Comense 2015

Alessia Monbelli della Pallavolo. Per la solidarietà dimostrata nei confronti di una compagna in difficoltà.

AC Ardita 1034

Giocatori della categoria esordienti: Alessandro Fadda, Leonardo Gualtieri e Antonio Selim Bach: l’impegno di questi giovanissimi atleti è costante con volontà e passione sia durante gli allenamenti che il sabato per la partita.

Tavernola Volley

Cassia Silva Santos del 2004, Alessia Pilatti del 2004 e Christian Battistella del 2006: per la costanza e l'impegno che dedicano allo sport.



Libertas Como 2002

Andrea Gambuzza, Cristian Lupa e Marco Soggetti

Como Volley

Lidia Ipocoana, Anna Cesari e Chiara Ronzoni

Pro Quinto

Rosalinda Appiadu: al primo anno di attività sportiva ha cercato di superare varie difficoltà per essere sempre presente agli allenamenti.

Laura Strati: ha dimostrato tantissimo entusiasmo per l'attività sportiva e conseguito buoni risultati.

Mattia Aliverti: nel corso dell'anno ha mostrato un notevole progresso sia fisico che tecnico e una crescente passione per l'atletica.

Ardisci e Spera 1906

La societa per l'impegno profuso nell'attività scolastiche e sportive segnala Alessio Bassan (2009), Luca Fiumano (2010) e Mattia Fiumano (2012).

ASD Lario Judo Como

Pietro D'Ambrosio, classe 2009: preagonista brillante. Mette entusiasmo in ciò che fa e riesce a trasmetterne ai compagni. Costante in allenamento e partecipe a tutte le attività proposte. Pietro ha rivelato una maturità inconsueta in un ragazzo così giovane. Sa collaborare ed aiutare i compagni più inesperti.

Antonio Piccolo, classe 2008: sempre presente in allenamento, puntuale, si impegna; sul tatami sa alternare momenti di svago alla serietà nello studio di un movimento. Sa coinvolgere i compagni e non si tira indietro di fronte a difficoltà.

Lorenzo Giaconi, classe 2006: neo promosso al turno di avviamento all’agonismo, sta affrontando la sfida e le difficoltà connesse ad un allenamento più impegnativo sia dal punto di vista fisico vista l’intensità crescente, sia dal punto di vista mentale dato l’aumentato livello tecnico proposto.

Tennis Como

Tommaso Rossi anno 2005, Alessandro Calce anno 2004 e Tommaso Redaelli, anno 2004

Tavernola Calcio

Categoria Pulcini mista: Gabriele Bianco (2008), Simone De Lucia (2007) e Mattia Mazzetti (2007) per l'impegno, la volontà e la passione espressi sui campi negli allenamenti e nelle partite.

Canottieri Lario

Federico Martorana, Martina Longoni e Alice Girola: atleti della squadra agonistica giovanile che si sono particolarmente distinti nelle competizioni regionali e nazionali a cui hanno partecipato. Fiore all’occhiello della stagione a livello societario la conquista del “Festival dei Giovani” a luglio, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti provenienti da tutta Italia.

AG Comense

Lucia Noseda è nata il 4 agosto del 2006 e pratica ginnastica ritmica presso la nostra società sportiva fin da quando era molto piccola; ha iniziato a muovere i suoi primi passi sulla pedana nei corsi base, passando per il settore promozionale, fino ad entrare a far parte della squadra agonistica nel settore Silver. Quest'anno, dopo vari riconoscimenti interprovinciali, regionali e nazionali ottenuti negli anni passati, parteciperà alle gare di terza divisione nel circuito federale di ginnastica ritmica, sia come individualista che come membro di una squadra. Una piccola ginnasta dalla grande grinta e dalla grande energia che siamo sicuri potrà ottenere ancora tante soddisfazioni.

Alice Franchi, nata nel 2003, pratica ginnastica artistica con passione dall’età di 6 anni. Rappresenta AG COMENSE sulle pedane regionali e nazionali, allenandosi quotidianamente in palestra e affrontando le sfide che questo sport propone senza arrendersi mai.

Edoardo Storti è nato il 1 dicembre 2003 e ha iniziato a correre come una lepre da due anni. Quest'anno per pochi centesimi di secondo non ha ottenuto il tempo minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria Cadetti. Salta gli ostacoli, corre, è l'amico di tutti i suoi compagni e non si dimentica mai di divertirsi facendo sport. La caratteristica più evidente di Edoardo è la determinazione e la voglia di emergere, senza mancare di rispetto ai suoi compagni, anzi aiutandoli.

Rugby Como

Andrea Frigerio, Cristian Mossi e Tommaso Longo: per la dedizione alla squadra e per l'impegno dimostrato in allenamento.

Como Nuoto

Daniele Moruzzi (nuoto): ha partecipato ai campionati regionali vincendo due medaglie d’oro.

Rebecca Bianchi (pallanuoto): campionessa regionale Under 15/19, ha esordito in serie A partecipando ai playoff nella scorsa stagione ed è stata convocata per le selezioni nazionali Under 17.

Luna Pivi (nuoto sincronizzato: ha partecipato ai campionati regionali conquistando la Stellina 5.

Giinica 96

Valentina Rizzi: sia per la costanza e l'impegno quotidiano negli allenamenti sia per il risultato ai campionati nazionali di giugno (quarto posto assoluto) sarà’ accompagnata da un’istruttrice della sezione agonistica di GAF.

Vittoria Sartori: per la serietà con cui affronta il suo l’impegno sportivo lavorando con costanza e non mancando mai agli allenamenti. Soprattutto ora che, pur avendo subito un infortunio per cui dovrà stare ferma parecchio tempo, si presenta regolarmente alle lezioni assistendo al lavoro delle compagne sia nelle sede di allenamento che in gara incoraggiandole con grande fair play.

Rachele Cavallini: per la passione dimostrata verso le discipline ginniche, per il comportamento sempre esemplare verso compagne ed istruttrici e non ultimo per essersi messa a disposizione con generosità dedicando tempo alle atlete più piccole, affiancando la propria allenatrice nell’intento di aiutarle a farle crescere tecnicamente. Rachele fa tutto cio’ con amore, rispetto e grande educazione. Esempio positivo nonostante la sua giovane età, di trasmissione dei sani valori dello sport a cui la ASD GINNICA 96 mira da sempre, prima ancora di risultati tecnici.

Sara’ accompagnata da un dirigente societario.

Ice Club Como

Filippo Denti, settore tuffi; Federico Fioni, settore nuoto paralimpico; Susanna Bernasconi, settore nuoto agonistico.

Accademia Judo Como

Sehil Birkuzu, Leonardo Mazzucchi e Mariastella Sofia: per l'impegno e la volontà dimostrata nella pratica del judo.

AC Sagnino Calcio

Cristian Galimberti, Filippo De Salco e Aurelio Iorio.

Centro Judo Como

Autora Iaconis, anno 2004; Valentina Corvi, anno 2006 e Francesca Signorini, anno 2006