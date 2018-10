Volta Electric Team al primo Green Endurance di Torino: così si sfidano le auto elettriche

Un inizio autunno ricco di appuntamenti per il Volta Electric Team, la scuderia comasca che concorre al Green Endurance, il Campionato Italiano Energy Saving riservato alle vetture 100% elettriche organizzato da Aci Sport in collaborazione con Argos Italia. Dopo aver partecipato nei giorni scorsi a Milano ai numerosi appuntamenti di “That’s Mobility”, un evento dedicato alla mobilità sostenibile, e di “e_mob 2018 È tempo di ricarica”, la seconda conferenza nazionale della mobilità elettrica in tutte le sue forme, il Volta Electric Team è oggi in partenza per il capoluogo piemontese per gareggiare al 1° Green Endurance Torino in programma martedì 2 e mercoledì 3 ottobre.

Per tutta la settimana, dall’1 al 5 ottobre, grazie a Future Mobility Week, Torino sarà il palcoscenico per immaginare la mobilità del domani che cambierà le abitudini, le infrastrutture, la città, la società e l’economia. Il cuore degli eventi sarà il Lingotto, la “casa” storica della mobilità, ma la manifestazione prevede eventi e incontri su tutto il territorio torinese. Tra questi, il 2 e il 3 ottobre si terrà una tappa di Green Endurance riservato alle vetture 100% elettriche. Le qualifiche e la gara partiranno dal piazzale di Lingotto Fiere, dove saranno sistemati i box e le colonnine di ricarica delle batterie. L’arrivo sarà invece al Museo Nazionale dell’Automobile. La competizione ha lo scopo primario di promuovere la mobilità sostenibile in tutto il territorio nazionale e di far conoscere i veicoli 100% elettrici.

Il 1° Green Endurance Torino si svolgerà sulle colline del capoluogo piemontese e sarà preceduto da una Green Pole che stabilirà l’ordine di partenza delle auto. L’intera giornata di mercoledì sarà dedicata alla gara, suddivisa in settori e con all’interno prove di media. A oggi risultano iscritti poco più di una decina di equipaggi tra cui i tre della scuderia lariana Volta Electric Team composti da Rossi-Canale, Burgio-Avagliano e Palermo-Caldara.

Sempre in gioco in prima persona, gli imprenditori di Burgio Carri Srl di Novedrate e di Style Car Snc di Albese con Cassano, tra i fondatori di Volta Electric Team, stanno da tempo dedicando gran parte del loro know-how aziendale alla mobilità elettrica e a Torino si metteranno alla prova tra scelta dei tempi e modi per la ricarica, analisi in tempo reale dell’energia residua e lettura del percorso per tentare di essere più Green e salire sul podio.