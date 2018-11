Persone, arte e sport: alla Canottieri un progetto per migliorare la vita dei disabili

"Persone, Arte e Sport", è il progetto patrocinato dal Comune di Como, presentato domenica 19 novembre nella sede della Canottieri Lario di viale Puecher a Como. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Alessandra Locatelli e l'assessore allo Sport Marco Galli.

L'iniziativa è nata dalla necessità di offrire alle persone con disabilità l'opportunità di integrare lo sport, che aiuta a coordinare e a concentrare, con terapie complementari quali l'arteterapia e la musicoterapia, che lavorano sulla gestione delle emozioni, sull'autostima e sull'aspetto comunicativo-relazionale.

Come sottolineato da Anne Delaby, arteterapeuta conduttrice del progetto, "l'arte permette di mettere in evidenza come la diversità sia una ricchezza e l'errore un' opportunità". Sarà quindi possibile integrare la già avviata attività sportiva a partire dal nuovo anno, per due pomeriggi alla settimana, allargando l'offerta ad altri utenti interessati a partecipare.

L'iniziativa avrà il supporto di TWIM, innovativa piattaforma online di raccolta fondi per la realizzazione di progetti di utilità sociale. Nello specifico, inviterà gli imprenditori del territorio a diventare sponsor del progetto coinvolgendoli nella logica della piattaforma di massimizzare il potenziale sociale della rete, includendo il brand nelle attività di comunicazione.