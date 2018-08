Como punta al Giro d'Italia: candidata per un finale di tappa

E’ ufficiale la candidatura del Comune di Como a ospitare un arrivo del Giro d’Italia 2019: la giunta comunale ha approvato nella seduta del 23 agosto 2018 la proposta degli assessori allo Sport Marco Galli e al Turismo Simona Rossotti.

"Il Giro d’Italia è uno degli eventi più importanti del mondo sportivo e uno dei brand italiani più conosciuti nel mondo – spiegano i due assessori - Si tratta di un’opportunità strategica per Como e il suo Lago dove il ciclismo mobilita e favorisce sempre più flussi turistici".

Il calendario del Giro d’Italia prevede la partenza l'11 maggio 2019 e la conclusione il 2 giugno. La tappa di arrivo del Giro d’Italia a Como, secondo un primo dialogo con RCS, potrebbe essere una di fine maggio 2019. La data di realizzazione della tappa locale potrebbe essere assolutamente da ricordare per Como (in cui l’ultimo arrivo di tappa a Como risale al 1987 con la conclusione sul lungolago della “Madesimo-Como”), in quanto strategica per l’assegnazione della maglia rosa al vincitore finale di domenica 2 giugno trattandosi di una frazione che andrà ad appannaggio di un cosiddetto “all rounders”, ovvero, come riportato dal glossario del ciclismo, dell’atleta che eccelle in tutte le situazioni (salita, passo, volata) e di conseguenza il probabile vincitore della gara a tappe.