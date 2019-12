La regina degli abissi a Como: Alessia Zecchini racconta le sue imprese

Il Comune di Como e le società subacquee Centro Sub Nettuno e Como Sub hanno organizzato l’incontro pubblico con Alessia Zecchini, “Collare d’Oro” del Comitato Olimpico Nazionale per meriti sportivi, vincitrice di diverse medaglie d’oro e titolare di 15 record del mondo, che si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 20 nella sala conferenze della Biblioteca comunale “Paolo Borsellino”.

Durante la serata sarà presentata Alessia Zecchini con i suoi risultati sportivi e i suoi record mondiali anche attraverso filmati. Si proseguirà con le domande del pubblico e il confronto con la campionessa.

L’incontro è stato organizzato considerando anche l’elevato numero di appassionati di subacquea nella nostra città, come testimoniano le diverse società sportive presenti. Iniziative come questa, di valenza sportiva ma anche culturale, permettono di promuovere un corretto stile di vita così come le potenzialità del nostro territorio.