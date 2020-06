Acf Como: le ragazze del calcio sono in serie B

Acf Como, Vicenza, Pontedera e Pomigliano sono le squadre di calcio femminile che accederanno alla serie B nel torneo 2020-2021. Il consiglio federale di lunedì 11 giugno infatti ha reso definitiva la classifica che si era formata prima dell’emergenza covid e dello spot di tutti i campionati. Così le ragazze lariane, a marzo prime nel loro girone, sono finite matematicamente – e meritatamente - nella categoria superiore. Non è andata altrettanto bene ai maschietti, che hanno invece dovuto rinunciare alla possibilità di andare ai playoff.

Il torneo di B femminile 2020-2021 vede iscritte 14 società e la squadra comasca ha tutte le carte in regola per poter partecipare e puntare a un buon posizionamento in classifica, anche se la società sta vivendo un difficile momento di transizione a livello dirigenziale.

