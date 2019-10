38° Rally Trofeo Aci Como: trionfano i comaschi Re e Gilardoni

Grande vittoria dei comaschi Alex Re e Mauro Turati che, sabato 26 ottobre 2019, hanno conquistato il 38° Rally Trofeo Aci Como su Volkswagen Polo del Team HK. Secondo posto per Corrado Pinzano e terzo per Elwis Chentre, anche loro su Volkswagen Polo.

Il piu veloce nel rally nazionale Trofeo Aci Como è risultato l'equipaggio locale composto da Alessandro Re e Mauro Turati su Volkswagen Polo R5 del team Hk racing; secondo Corrado Pinzano a 16”, terzo Elwis Chentre a 21”2.

Il biellese Corrado Pinzano, con il bellunese Patrick Bernardi su Volkswagen Polo R5 del team PA racing, ha conquistato anche la maglia tricolore, vincendo la finale di Rally Cup Italia. Al secondo posto nella finale unica di fine stagione si è classificato l'aostano Elwis Chentre con la cuneese Elena Giovenale (VW Polo-Pa) e terzo è giunto l'equipaggio composto dal reggiano Antonio Rusce e dal lucchese Sauro Farnocchia (Skoda Fabia-team Hk).

Il rally lariano assegnava anche, in prova unica, il titolo Supercoppa WRC Italia, andato al comasco Kevin Gilardoni con Corrado Bonato sulla Hyundai i20 del team HMI-Movisport. Acerrima e palpitante è stata la lotta tra il pilota di Grandola ed Uniti e il sette volte vincitore del rally comasco, Corrado Fontana, compagno di squadra HMI di Gilardoni. Tra i due la differenza finale è stata di soli 10”8; più staccati, il lecchese Marco Paccagnella (Ford Focus Wrc, terzo) e Gigi Fontana (Hyundai i20, quarto).

L'edizione 2019 del Trofeo Aci Como, organizzata dall'Automobile Club Como e andata in scena sulle strade lariane tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, si farà sicuramente ricordare anche per il record di iscritti: 198 gli equipaggi al via, provenienti da sedici regioni d'Italia e dall'estero.