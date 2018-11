Como, allagato il sottopassaggio di piazza San Rocco

Un guasto elettrico ha messo fuori uso il sottopassaggio di piazza San Rocco a Como. Le recenti piogge hanno allagato letteralmente il sottopassaggio con circa venti centimetri di acqua. Nella mattinata dell'8 novembre 2018 sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici comunali e la ditta Tajana per risolvere il problema. Il guasto riguarda il sistema di pompaggio che avrebbe dovuto drenare l'acqua che non riusciva a defluire. Vista la difficoltà nel risolvere il problema è stata allertata la nuova ditta che ha vinto l'appalto per la manutenzione delle fontane. Per il moneto il passaggio che attraversa via Napoleona in corrispondenza di piazza San Rocco è interdetto.