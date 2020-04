WhatsApp e Instagram down: potrebbe succedere ancora

È accaduto ieri sera, 1 aprile 2020, e forse molti di voi se ne saranno accorti personalmente. Sia Instagram ma soprattutto WhatsApp hanno avuto diversi problemi a partire dalle ore 23. In particolare si sono registrati problemi per quanto concerne l'invio o il caricamento di video e, per quanto riguarda WhatsApp, anche di vocali e foto. Tantissime nella serata di ieri le segnalazioni, sul sito DownDetector, che monitorizza proprio questi malfunzionamenti, ne sono arrivate a migialia.

Come facilmente intuibile il problema è l'utilizzo smodato di questi social e il sovraccaricamento delle linee a causa del fatto che mote persone sono a casa, in quarantena e vivono attaccate ai telefonini o alla rete. Ieri sera è entrato subito in topic l'hastrag #whatsapp down e #instagramdown. Verso mezzanotte tutto è tornato a posto, ma non si esclude che come aveva paventato Zuckerberg, la quarantena forzata in tutto il mondo possa far saltare a tratti i server e togliere anche le chat.