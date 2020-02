Trono di spade: l'attrice che interpreta Arya Stark a Como

In mezzo alle fatiche di essere una delle protagoniste della serie storico-fantasy più fortunata di sempre, la 24enne attrice Maisie Williams, interprete del ruolo di Arya Stark, si concede una pausa sulle rive del Lago di Como e, dopo un pomeriggio speso in gita, fa tappa per la cena al Market Place, in centro. È qui che l'ha avvistata il regista comasco Paolo Lipari, che ha avuto la fortuna di coglierne l'aspetto più umano, da antidiva quale in questi anni di successo la Williams si è sempre dimostrata.

Insomma, in questi mesi è sempre più chiaro che il nostro lago vede crescere di pari passo l'interesse della stampa internazionale e quello delle celebrity hollywoodiane. Meta romantica per eccellenza, il Lario sembra in grado di offrire anche i servizi di alta qualità che queste personalità internazionali si aspettano e a cui sono abituate.