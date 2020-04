Simone: ecco i suoi 3876 gradini (a casa)

La cosa più divertente è che Simone è fondatore e CEO di una società che si chiama Esco a correre. Da Anni vive a Londra e un paio di giorni fa, per promuovere l'iniziativa mondiale #iorestoacasa tra i runner, ha girato un video dove corre per 3.876 gradini, distribuiti su 340 piani, collezionando alla fine un dislivello di oltre 1.000 metri.

Il video è girato in italiano e Simone ci racconta la sua avventura mentre la vive, intanto la sua compagna, con il figlio neonato nel marsupio, lo riprende.

Chi è abituato a correre, sa che si di un allenamento veramente tosto, un'impresa in qualche modo epica e infatti su YouTube il video ha già collezionato quasi 2 mila visite.

