Opere non terminate al Parco di Villa Olmo. Dopo tutti gli sforzi fatti, perché lasciare incompleta un'opera così importante per la città? Pezzi di recinzione incompleti. Serre lasciate al degrado come l'area delle vasche mai terminata. Possibile che a Como manchi sempre qualcosa per completare un Progetto? Per non parlare della manutenzione.