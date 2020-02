Villa Olmo, degrado sulla darsena: pali marci buttati a terra ed errori sui cartelli multilingue

È giustamente molto preoccupato per l'immagine di Como nel mondo il nostro lettore che stamattina, 3 febbraio, ci invia queste foto. Nelle immagini si vedono non soltanto i pali che una volta erano all'ingresso della Darsena, giacere marci sulla scalinata, ma anche "l'orribile palo con il divieto di balneazione in varie lingue. Peccato per una serie di errori che rischiano di renderci lo zimbello d'Europa. In inglese il cartello dice testualmente è permesso non nuotare, in tedesco la parola vebotten ha una T di troppo. Speriamo in un immediato intervento delle autorità, per rimuovere i pali buttati sulle scale e per sostituire questo cartello pieno di errori”.