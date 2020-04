Como, la video-denuncia fuori da Villa Aprica una discarica di guanti, mascherine e altra sporcizia

Una segnalazione di degrado urbano quella inviata alla redazione di QuiComo da William Cavadini, presidente dell'associazione Pescatori di Como Alpha, residente nei pressi della clinica Villa Aprica. Come mostra il video girato da Cavadini fuori dall'ospedale via Castel Carnasino si trasforma gradualmente in una discarica. Procedendo verso via Cardina ai lati della strada alla classica sporcizia (mozziconi, bottiglie di plastica e fazzoletti) si sono aggiunti guanti in lattice e mascherine antivirus. Un classico caso in cui le immagini valgono più delle parole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni QuiComo Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati