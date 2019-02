Mi urge segnalare la mancanza completa di lampioni accesi in via Zezio alta e via Ciceri alta. Dopo il crepuscolo occorre accendere la torcia del telefono per vedere dove si mettono i piedi. Inoltre, si rischia sovente di essere investiti dalle macchine provenienti da via Ciceri. La situazione permane inalterata da diversi giorni.