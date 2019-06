La segnalazione di un lettore di QuiComo: "Via Madonetta a Como dimenticata, andrebbe pulita e asfaltata piena di buche, visto la presenza di molte persone anziane".

Via Madonnetta è una traversa di via Torno. Prosegue la segnalazione, corredata dall'ampio reportage fotografico che vedete nella gallery: "Dalla cappella in poi il degrado totale. Ho una persona anziana in carrozzina a casa, è diventato molto difficile uscire visto lo stato pieno di buche".