Vandali a Como: panchina sradicata in viale Varese

Una panchina sradicata da terra, divelta e poi appoggiata al tronco di un albero. Atto di vandalismo in viale Varese a Como. A segnalarlo il lettore di QuiComo Enea Bilardo: come testimoniano le foto, durante la notte tra martedì 21 e mercoledì 22 agosto 2018 ignoti hanno letteralmente "strappato" la panchina dal suo ancoraggio alla pavimentazione dei giardini di viale Varese per poi abbandonarla appoggiata in verticale a un albero.

Non è la prima volta che i vandali prendono di mira le panchine: nei mesi scorsi episodi erano stati segnalati in viale Geno.