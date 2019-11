Como, vandali in viale Geno: divelta panchina in pietra

Vandali in azione in vile Geno a Como dove una panchina di pietra è stata letteralmente scardinata e divelta. Un residente della zona ha inviato alla redazione di QuiComo le foto e un video che mostrano bene l'entità del vandalismo. I soliti ignoti si sono impegnati non poco per riuscire a danneggiare la seduta costituita di pesante pietra. Il vandalismo è stato compiuto di notte nel fine settimana.