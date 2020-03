Malfunzionamenti sulla rete mobile Tim, segnalazioni in aumento al Nord

Già da ieri, 10 marzo 2010, sono stati riscontrati alcuni problemi con le connsessioni e altri disservizi, legati all'operatore Tim. Le segnalazioni più numerose provengono dal Nord e Centro Italia. Per dare assistenza ai suoi clienti, nelle ultime ore Tim ha postato dei messaggi su Twitter per rimarcare che sarà garantita assistenza su rete sia mobile che fissa. Come immaginabile molti sono gli utenti che si lamentano, soprattutto perchè, dovendo stare per lo più in casa, per le disposizioni circa il contenimento del coronavirus, non avere neanche la connessione diventa un problema ancora più grande.

Osservando le segnalazioni giunte a downdetector, sembrebbe che il malfunzionamento sia cominciato in maniera più evidente, dalle prime ore di questa mattina, in particolare per la linea fissa. Molti utenti lamentano problemi di navigazione specialmente nei siti americani e non tanto quelli italiani o europei.