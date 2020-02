Sosta selvaggia quando gioca il Como: la segnalazione di una lettrice

Ecco la segnalazione che ci arriva da una lettrice, stufa di trovarsi ogni sabato o domenica in cui il Como 1907 gioca in casa, con l'impossibilità di circolare comodamente nelle strade intorno allo stadio e sopratutto in Piazzale Santa Teresa. Infatti, lamenta la cittadina, “decine di auto sono parcheggiate malamente in sosta vietata, persino sotto i cartelli di divieto. Ma in questi anni non ho mai visto un agente multare le auto, né mai ho visto sanzioni attaccate al cruscotto. Quando la situazione migliorerà? Questa zona deve essere vivibile per chi la abita sempre e non in base al calendario delle partite!”, conclude la lettrice.