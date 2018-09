Sosta vietata sulla rotatoria per fare compere: ogni giorno c'è chi intralcia il traffico in piazzale Santa Teresa

Un malcostume diffuso tra gli automobilisti è quello di parcheggiare momentaneamente sulla strada con le quattro frecce accese per potere andare a sbrigare qualche commissione. Un comportamento, questo, già fastidioso (e pericoloso) per gli altri utenti della strada che si trovano a dovere sorpassare vetture ferme che intralciano il traffico. Ma cosa succede se questo comportamento si ripete quotidianamente e a tutte le ore in corripondenza di una rotatoria. E' quanto accade a Como in piazzale Santa Teresa dove sistematicamente c'è chi lascia la propria auto in sosta sulla corsia più esterna della rotonda per recarsi in qualche negozio vicino. Risultato: l'immissione e l'attraversamento della rotatoria vengono ostacolate. La segnalazione arriva da una lettrice esasperata che ha inviato alla redazione di QuiComo un piccolo reportage. Non sono serviti certo giorni di appostamento per "pizzicare" gli irrispettosi automobilisti.