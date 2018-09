Cominciano le scuole e il problema si ripresenta puntuale. Un lettore denuncia "la maleducazione e arroganza dei genitori che posteggiano incuranti del disagio che provocano ai residenti che non possono passare per entrare nelle proprie abitazioni". Accade in via Nicolodi a Como. E pensare che il posteggio dista solo 120 metri dalla scuola.